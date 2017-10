Mila Kunis y Ashton Kutcher dejarán sin regalos a sus hijos, en Navidad

Mila Kunis y Ashton Kutcher decidieron que esta Navidad sus hijos Wyatt, de 3 años, y Dimitri, 1 año, tengan presente el valor del trabajo duro por lo que no recibirán regalos.

"Les dijimos a nuestros padres: 'Les pedimos, por favor, que si quieren regalarles algo (para Navidad), escojan solo una cosa. Nosotros queremos hacer una donación, al Hospital de Niños, a un refugio o donde sea. Esa es nuestra nueva tradición", aseguró Kunis a Entertainment Today.

La Navidad venidera será la primera en la que se pondrá en marcha esta nueva medida, sobre lo que Mila destacó que "esta regla la llevaremos a cabo por primera vez este año porque antes ellos eran muy pequeños y no importaba. La última Navidad, Wyatt solo tenía 2 años y nos dimos cuenta de que aquello era demasiado. Nosotros no les regalamos nada, fueron sus abuelos. Ahora los niños ya no valoran lo que es tener un regalo. Ni siquiera saben qué esperan; solo quieren que les den cosas".

Asimismo, la actriz también contó que procura llevar a sus hijos a la biblioteca pública para que se familiaricen con la lectura: "Cuando hace mucho calor afuera, vamos a la biblioteca y leemos libros".

