Mientras Gisela Bernal y Barby Silenzi discutían en vivo, a Fran Delgado no lo dejaban entrar al edificio

Gisela Bernal fue la invitada de Chechu Bonelli y Facundo Insúa para el Cuarteto en trío y mencionó ante Tinelli su conflicto con Barby Silenci, que escuchaba todo desde un pasillo.

De pronto, Ángel de Brito le preguntó a la bailarina por Francisco Delgado: "¿No puede ser mediador entre ustedes?", disparó el periodista.

.

"Hubo algo raro, no lo dejaron entrar. Me trajo al gordo y se fue", comentó Bernal.

", comentó

Al enterarse de la situación, Tinelli fue a buscar al modelo y lo encontró en un pasillo. "Llegué hace 20 minutos y una persona de seguridad me dijo que tenía la orden de no dejarme pasar. Me quedé un ratito y después me dejaron pasar", contó Fran.

"Evidentemente hubo un error. Tenemos la mejor con vos, Fran. ¿Cómo no vas a poder ingresar?", se disculpó Hoppe, con solemnidad.

Mirá el video!

Embed

Embed