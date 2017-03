Mientras el Indio Solari hizo su descargo, la hermana de Walter Bulacio cargó contra él

Luego de que el domingo se difundiera un escueto comunicado a través de su fan page (Virumancia), el Indio Solari finalmente realizó hoy su descargo a raíz del trágico recital del sábado en Olavarría en el que perdieron la vida dos personas. En declaraciones que realizó por escrito a la agencia Paco Urondo, el cantante aseguró estar "una vez más, situado en un lugar protagónico que me excede". Casi en paralelo, Lorena Bulacio, la hermana del chico asesinado por policías en 1991 durante la previa de un recital de Los Redonditos, también publicó una carta, pero cuestionando en duros términos al artista.

"No tienen información dada por los diarios que sea cierta. La fiscal habla de la verdad y negó (en la indagatoria) todas esas versiones como faltas a la verdad de lo sucedido y a las víctimas. Leyendo las noticias, hoy, me encuentro una vez más, situado en un lugar protagónico que me excede", señaló Solari.

En tanto, la carta remitida por el cantante a la agencia también incluye pasajes escritos antes del recital del sábado, donde adelantó que piensa tomarse un "descanso prolongado".

"Todo esto, sumado al cansancio que trae mi dolencia y los cambios de temperamento que provocan mis medicinas me llevan a tomar un descanso, quizás prolongado, de mis presentaciones en público. No faltará quien me eche en cara que este no es el mejor momento. NUNCA ES EL MEJOR MOMENTO. LA CANALLA NO DESCANSA NUNCA", expresó.

Mientras todo esto sucedía, horas antes, Lorena Bulacio se sumó al coro de voces que criticó a Solari, aunque, en su caso, recordando su postura tras la muerte de su hermano. "El Indio Solari, la persona por la que mi hermano sentía tanta devoción, le dio la espalda", planteó, para luego agregar que el cantante "no acompañó ni una marcha", entre otros cuestionamientos.

