Micaela Viciconte habló de la sexualidad de Tyago Griffo en una entrevista radial con La Once Diez/Radio de la Ciudad y cuestionó a Gladys "La Bomba" Tucumana.





"Para mí Tyago no está definido %100 por cómo es la Bomba con él, por temor a lo que la madre lo cela y lo cubre, no se anima a decirlo", opinó Mica.





Y disparó: "Capaz que se enamora y a la madre le cae bien, ya que todas las mujeres la hacen sentir insegura y ninguna le cae bien, ojalá que un chico le caiga bien".

rocio robles tyago griffo.jpg



"Yo cuando hablé con Tyago le dije que lo hacía quedar como un bolu.. La mayoría de las madres aman a sus hijos, pero tiene una edad que es libre, grande, y puede decidir, no le pueden impedir que haga lo que quiera, ese pibe tiene que vivir", opinó sobre el rol de La Bomba.





Y sostuvo: "A mí no me gustaría estar en el lugar de La Bomba, no da una buena imagen. Está todo el tiempo llorando, habla del pasado, no le creo nada, aburre, y cada vez que está ella apago el televisor".