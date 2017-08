Mica Viciconte y su charla con Flor Vigna: "Fue un reencuentro agradable"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"No lo encontré tenso. Lo noté como dos personas más maduras como que pasó el tiempo y al no competir tampoco está esa pica, esa bronca y rivalidad. Fue una entrevista y sentí que ninguna de las dos tuvo mala intención a la hora de la nota. Así que para mí estuvo bueno", destacó Mica.





Y agregó: "Los fans vieron todo el camino desde que arrancó hasta ahora. Saben perfectamente quiénes somos, quién es Flor y quién es Mica. Las aguas están calmadas también porque no estamos compitiendo. Quizá si el día de mañana volvemos a competir seguramente se genere esa pica o lo que vivíamos antes".



"Mis fans me quieren ver bien y calculo que del otro lado también. Fue un ida y vuelta de las dos e hicimos una nota buena onda. Siempre digo que a la hora de trabajar somos las dos muy profesionales, no es que mezclamos. Podemos tener diferencias, no llevarnos,pero a la hora de laburar juntas creo que lo podemos hacer sin ningún problema".





"La que más preguntó fue ella que me hacía la nota. Creo que no me quedé con ganas de decirle nada. Le deseo lo mejor, su carrera va en crecimiento absoluto y se lo merece porque es una mina que labura. Yo estoy enfocada en lo mío y tener una carrera buena y en crecimiento también. No me puedo quejar, estoy contenta y agradecida. Fue un reencuentro agradable", cerró.