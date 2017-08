Mica Viciconte: "Tengo mi carácter pero eso no significa que soy mala mina, agresiva, ni mucho menos"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com y contó de dónde nacen las diferencias con Micaela Viciconte: "Viciconte tiene un carácter fuerte y hasta pseudo agresivo", explicó el ex "GH". Después de cruzarse al aire en el ciclo " Los Ángeles de la mañana ", Cristian U . dialogó en exclusiva cony contó de dónde nacen las diferencias con, explicó el ex "GH". (Ver nota)





Este medio también fue en busca de la palabra de Viciconte quien comentó sobre este tema: "No tengo nada que contestarle a Cristian. Creo que hoy gracias a Dios en las redes sociales está todo expuesto el historial que cada uno tiene. Lo que uno sembró y hoy por hoy cómo llegó. Si la gente lo Googlea, por así decirlo, creo que no hace falta describirlo".





"Tuve que trabajar con él en Combate, éramos rivales también, y él se caracterizaba por la mentira siempre. Y hoy también tira noticias que son falsas con total de tener un segundo de cámara. Lo hace así, por eso no tengo mucho más para decir de él, siempre tratando de ensuciar", agregó. agregó.



"Es cierto que tengo mi carácter pero no por eso significa que soy mala mina, agresiva, ni mucho menos. Creo que la agresividad va por otro lado. Por eso te digo, si lo Googlean a Cristian se van a dar cuenta qué tipo de persona es".





"Yo me considero que soy una mina justiciera que tengo mi carácter y estoy contenta con lo que soy. Yo no tuve que pisar la cabeza de alguien para ascender ni mucho menos o inventar algo para que trascienda en el medio, así que yo estoy tranquila. No es una persona que me interese y te repito: si la gente lo Googlea, ve su pasado, y va a sacar la conclusión quién es la persona agresiva y quien no", finalizó Mica.