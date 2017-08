Primiciasya.com pudo dialogar con Mica tras la convocatoria y conocer sus sensaciones siendo que ya en 2016 se quedó en la puerta del certamen y no pudo participar y durante este verano se habló mucho de su arribo al ciclo que conduce Marcelo Tinelli.

¿Cómo te llegó la convocatoria?

Me llama Caro, de la producción de ShowMatch para preguntarme si me gustaría bailar la salsa de a tres con Tyago y con Barby. Mi respuesta automáticamente fue que sí, porque me encanta, además sé que son dos chicos queridos, así que vamos a bailar. Le dije que ya saben que no soy bailarina pero les juro que voy a dar lo mejor para que quede lo mejor posible. Me dijeron que confiaban en mí y que sabían que lo iba a hacer bien. Mucha presión pero estoy muy contenta.





¿Qué expectativas tenés?

Ahora quiero difrutar el momento, de la posibilidad que me dieron al convocarme, que esperé tanto, así que siempre digo que me gusta trabajar, que se abran puertas, es un desafío nuevo, yo trabajo en el medio y la verdad que me gusta y lo disfruto. Con la mejor y a disfrutar y que se sigan abriendo puertas de trabajo. Y que me vaya bien, es lo que más quiero.

¿Cómo creés que va a ser ese primer encuentro con Marcelo Tinelli?

Yo he ido a ver ShowMatch en la tribuna, lo tenía de lejos y me daba nervios. Y hoy que se abra la puerta para ingresar me da como cosa. Espero que me vaya bien y que no me ponga nerviosa, pero quiero tratar de disfrutar este momento que es único, era uno de mis sueños también. ¡A disfrutar! Solo a disfrutar... Y si Marcelo me da la posibilidad de hablar le contaré un poco de mi vida. Ya con la posibilidad de bailar es suficiente. Poder ayudar a dos compañeros y bailar para hacerlo lo mejor posible, con eso estoy satisfecha.





¿Pensás que el jurado va a intentar revivir ese "River-Boca" con Flor Vigna que tenían en "Combate"?

Yo creo que no... El único que puede preguntar algo es Ángel de Brito. Con Flor fue un River y Boca en su momento. En Combate. Ahí competíamos por algo. Ahora ella está en el certamen y yo solo voy de invitada. No creo que me pongan a competir con ella en ese sentido.

