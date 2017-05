Mica Viciconte, separada de Pitu Blazquez: "Peleábamos mucho y no era sano"

Primiciasya.com pudo dialogar con ella sobre el anunciado final y Mica reveló algunas intimidades que no se conocían.

"Corté la relación en buenos términos. Vivimos juntos en el departamento en Buenos Aires. Él está en Bahía Blanca trabajando y cuando vuelva tiene que venir a buscar las cosas. Igual hay pocas cosas porque la mayoría son mías. No estábamos bien, peleábamos mucho, tomamos un tiempo para pensar, esto no quiere decir que terminamos, no era muy sano seguir peleando, nada más... es básicamente eso. Ahora estoy soltera y enfocada en el laburo", dijo.





En tanto, Mica remarcó qué disparó el distanciamiento. "Fue en conjunto, los dos terminamos discutiendos, estábamos cansados, bronca, angustia, malestar y ahora está todo muy caliente y en ese sentido preferimos distanciarnos", sentenció.





Por último, Viciconte habló de la posibilidad de que haya habido terceros en discordia: "Por un desgaste de pareja, no hubo infidelidad, nunca me enteré de nada, en ese sentido confío", argumentó.