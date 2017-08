Mica Viciconte habló de su cruce con la Bomba: "Los chicos no la conocen, es de otra época"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Micaela Viciconte estuvo como invitada para la salsa de a tres en el "Bailando 2017" y bailó junto a la pareja de Tyago Griffo y Barby Silenzi. estuvo como invitada para la salsa de a tres en el "Bailando 2017" y bailó junto a la pareja de





El hijo de la Bomba Tucumana estuvo acompañado por su madre, la cantante tropical, quien se cruzó al aire con Viciconte luego de que la participante de "Combate" dijera que es "de otra época" en respuesta a un ninguneo de la artista.

PrimiciasYa dialogó con la modelo sobre el entredicho y amplió sus sensaciones: "Solo di mi punto de vista. Hoy por hoy, no se puede decir nada en las redes, no se puede exponer lo que uno piensa porque cae mal. Me sorprendió que con su trayectoria, me ataque con la respuesta de que no soy nadie".

"Mantengo lo que dije, fue exitosa en su momento. Pero hoy, en esta generación, se escuchan otras bandas: Agapornis, Lali Espósito... Solo conozco la Pollera Amarilla, lo he escuchado, pero no se escucha diariamente. Hoy escucho bandas más modernas, los chicos no la conocen a ella, es de otra época".

No me afecta su comentario, si quiere opinar, lo tomo. Puedo estar de acuerdo o no. Jamás le falté el respeto ni mucho menos, di mi punto de vista. La gente está sensible y no puede bancar un comentario, pero ella sí puede bardear a Gilda, Agapornis, Lali Espósito, a todo el mundo, y no se banca que alguien le diga lo que piensa sobre ella". Amplió: "