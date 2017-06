Mica Viciconte destrozó a Nai Awada: "Está mal de la cabeza me da pena, va a terminar mal"

Mica Viciconte dialogó con el ciclo radial Por Si Las Moscas, por La Once Diez/Radio de la Ciudad y opinó sobre el enfrentamiento que mantiene con Nai Awada, quien la denunció porque le querían "cobrar un tuit".

"Ella vino a nuestro programa a bailar, y la verdad que todo bien, bailó, buena onda, dijo que era fan mía. Y después me tiró mala onda porque para la juntada, nosotros no le quisimos tuitear, en realidad me lo pidió y le expliqué que el canal cobra 6 mil pesos por un tuit, y que a mí no me daba para cobrarle", explicó.

Y agregó: "Yo le iba a decir que le podía decir a mis fans que vayan a la juntada, o que la tuitearan, desde mis cuentas oficiales, pero si yo soy la única buena onda, para qué iba a hacer eso".

Luego, opinó sobre la participación de Naiara en el Bailando: "Creo que baila bien, pero no es graciosa, las previas son un embole".

Más tarde, cuestionó la imagen que la morocha quiere dar en los medios "Está muy confundida, dice que es un personaje, después dice que no es un personaje, se contradice todo el tiempo, dice que es alcohólica, después lo niega, que es pu, después que no es pu, no tiene claro el camino".

