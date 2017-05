Mica Viciconte cumplió 28: la intimidad de su festejo y el saludo de su ex

El martes Mica Viciconte confirmó una triste noticia: después de dos años de relación, se separó de Pitu Blázquez. Según su testimonio, la decisión, de mutuo acuerdo, fue tomada hace una semana.

"Corté la relación en buenos términos. Vivimos juntos en el departamento en Buenos Aires. Él está en Bahía Blanca trabajando y cuando vuelva tiene que venir a buscar las cosas. Igual hay pocas cosas porque la mayoría son mías. No estábamos bien, peleábamos mucho, tomamos un tiempo para pensar, esto no quiere decir que terminamos, no era muy sano seguir peleando, nada más... es básicamente eso. Ahora estoy soltera y enfocada en el laburo", dijo la participante más popular de Combate en diálogo con PrimiciasYa.com.

Mica 3





Lo cierto es que Mica, en el día de ayer, cumplió 28 años y lo festejó con amigos, familiares y su nueva perrita, Aloha.

"La pasé muy lindo con la gente que quiero. Me regalaron un vino, un libro, una torta, chocolates, ropa... De todo", le contó a este portal.

Mica 2





Además reveló que su ex la saludo para esta fecha especial: "Después de las 12 me mandó un mensaje deseándome un feliz cumple".

¡Mirá las fotos del festejo del cumple de Mica Viciconte!

Mica 1