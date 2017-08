Mica Viciconte contra Nai Awada: "Es una persona tóxica, no la quiere nadie"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Naiara Awada hablando mal de Micaela Viciconte, participante de "Combate" que llegará a la pista del "Bailando 2017" el martes 25 de julio. La guerra comenzó con un tuit dehablando mal departicipante deque llegará a la pista del" el martes 25 de julio.





Viciconte bailará la salsa de a tres junto a Tyago Griffo (hijo de la Bomba Tucumana) y Barby Silenzi. Claro, la modelo le respondió en las redes a la hija de Alejandro Awada y se armó la guerra virtual. bailará la salsa de a tres junto aClaro, la modelo le respondió en las redes a la hija dey se armó la guerra virtual.

Embed Qué suerte que lo dijo xq no la soporta y es insoportable esta piba deja d colgArte loca bailas horrible ni tu famoso Te banca!!! https://t.co/LmljJZvXAF — Nai Awada (@AwadaNai) 18 de julio de 2017 Embed Yo bailare horrible pero puedo aprender.Tu papel de ridícula y tu forma de manejarte es tu forma de ser y eso no se cambia. https://t.co/bFmtFc0AK3 — Micaela Viciconte (@MicaViciconte) 18 de julio de 2017 Embed Vos empezaste Micaela ! Me buscaste recorriendo todos los programas bardeandome cuando el tema ya había terminado y t pedí perdón flaca https://t.co/JmdiVUgZrd — Nai Awada (@AwadaNai) 18 de julio de 2017

Este medio pudo dialogar con Micaela, que manifestó sus sensaciones: "Con respecto a lo de Nai, leí algo muy por arriba. No la sigo, es una chica que me aburre, pero sé que está buscando generar cámara como sea. No voy por el camino de ella, de ninguna manera".





Sumó: "Si te ponés a pensar, a esta chica no la quiere nadie. Me viene a decir a mí que tengo una mala relación con el famoso que bailo. Lo que pasó se solucionó y se habló. Es una persona tóxica, no da ningún ejemplo bueno. Es una mina que busca quilombo, la conocen por eso. Ojalá que termine bien, pero esto no va a terminar bien, va a terminar lastimada".





Para completar, Micaela subrayó: "Dice que le agarran ataques de pánico y la amenazan, pero la que provoca es ella. Si no me ponía nada, no la registraba. Le contesto porque sino miente, miente y algo quedará. Si la escuchás dos segundos, te das cuenta que es una persona que no está muy bien. Que siga su camino. Mi futuro es otra cosa. No le importa tener cámara bien o cámara mal. Se está volviendo enferma, adicta".





¿Responderá Nai?