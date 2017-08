Mica Viciconte, campeona de "Combate 9na Generación": "La gente unida hace milagros"

Laurita Fernández y El Pollo Álvarez, la joven se llevó el premio de 100 mil pesos. Mica Viciconte se emocionó hasta las lágrimas al consagrarse campeona de " Combate novena generación". Después de que su equipo, el verde, triunfó en el programa conducido por, la joven se llevó el premio de





Al anunciar a Mica como la campeona, la joven se emocionó mucho y se acercó a saludar a todos sus compañeros y el público que la bancó.

Tras el triunfo, PrimiciasYa.com dialogó con Mica: "Significa un logro más de los que ya construí desde que entré a Combate hace más de 3 años. Es una alegría inmensa por el sacrificio y el esfuerzo que uno hace ahí. Uno se va superando y lo que va defendiendo al equipo. Es una satisfacción enorme, lo gané por la gente que fue la que me apoyó, ellos están en las buenas y en las malas. Y mi gente es incondicional. Ellos lograron mi cuarto campeonato. Las tres veces que fui capitana mi equipo salió campeón. Yo este campeonato lo veía complicado porque eran fuertes".





Y agregó: "Pero como siempre digo la gente unida hace milagros. No tomo conciencia de la cantidad de gente que me apoya y me sigue. Cuando me dieron el campeonato era una felicidad y satisfacción gigante. Este premio va únicamente para la gente que me votó y está día a día conmigo. Ellos me entienden. Se pone en mi lugar por un montón de situaciones que pasé y se pone en mi lugar. Va para la gente y para el equipo verde. Para las micaelistas que votaron. La situación está difícil pero ellos han vendido cosas, se organizan, guardan plata y hacen de todo para votarme".