Mercedes Ninci: "Si La Mole quiere gastar plata en abogados, que gaste"

Finalmente, Fabio "La Mole" Moli no estará en el "Bailando 2017" que comenzará el lunes 29 de mayo por la pantalla del Trece. Marcelo Tinelli recapacitó y dijo que fue su decisión que el exboxeador no está en su programa por hacer "apología de las carreras de galgos".





En el medio, desde diversos programas, se emitieron opiniones muy duras contra Moli por su costumbre ligada a las carreras donde los perros son sometidos a tratamientos intensos y muchas veces, son maltratados.





Este portal se comunicó con el cordobés y confirmó que envió carta documento a todos los que hablaron mal de él públicamente: "Ya mandé cartas documento a los panelistas que me trataban de asesino. Tienen que pedir disculpas públicamente, no pueden tratarme tan mal sin fundamentos. La semana que pasó se fueron a la mierda. Socialmente me ensuciaron muy mal, quiero que se retracten y que nieguen todo lo que dijeron".





"El contrato de Ideas del Sur lo arregla mi representante. A causa de eso, se caen muchas cosas. Muchos consumen los medios y esto me quita lugar". (Ver nota) Para completar, esto dijo sobre el contrato que tenía firmado con "Showmatch":





PrimiciasYa.com se comunicó con Franco Torchia , uno de los apuntados por La Mole, quien comentó al respecto.





"No hace falta que yo subraye a enviar cartas documentos tras haberse sentido injuriado, dañado o agraviado. En mi caso particular nunca lo traté de asesino al aire. Lo remarqué en más de una ocasión que lamentablemente en este trabajo a veces hay personas que siendo incluso inocentes o libres de culpa y cargo pasan a simbolizar, no ser, ser un símbolo algo que en efecto no son. Quizá él no sea todo lo que se ha dicho, no lo que dije yo, sino el resto con respecto a los animales y a los galgos puntualmente".





Y cerró: "Sospecho que ha pasado a simbolizar eso. Entonces en este trabajo a veces dar vuelta o revertir lo que pasaste a ser protagonista sin querer es muy difícil. Eso es lo que intenté decir. Creo que quedó clarísimo pero no le quedó claro a él. Que envíe una carta documento y yo volveré a decir esto: que no es ninguna injuria. Es como cuando sabemos de personas del medio que son tildados de mufa: ¿cómo das vuelta esa imagen? Bueno, esto es un poco lo mismo. ¿Cómo revierte su imagen si efectivamente no es un asesino de animales o un maltratador de galgos? Eso es lo que quise decir y creo que no entendió".