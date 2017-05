Melina Pitra: "Me cuesta un poco dejar el rol de ama de casa cuando viajo por trabajo"

Melina Pitra compartió una sensual imagen desde la cama en Instagram y generó mucho revuelo con esa foto.





MELINA PITRA 2.jpg



PrimiciasYa.com fue en busca del testimonio exclusivo de la modelo, mujer del futbolista Fabián Assmann , quien contó cómo atraviesa su presente laboral y en familia.







"Estoy súper bien con la familia y el trabajo. Estoy trabajando bastante y más no podría por una cuestión de la familia. No me gustaría descuidar a las nenas y todo lo que implica el trabajo de ser mamá y atender a una familia estando presente. Llevar a las nenas al cole, traerlas, ir al supermercado, marido... Me gusta poder ocuparme de eso y estar. Cada vez que viajo por trabajo tengo que dejar todo listo en casa para ese día que no estoy".





Y agregó: "Me cuesta mucho pero está bueno también y es un descanso para mi cabeza y para poder hacer lo que me gusta y despejarme un poco y viajar con el grupo de las chicas de la agencia. Nos llevamos bien y la pasamos súper lindo. Pero me cuesta un poco dejar el rol de ama de casa".





melina pitra 4.jpg







"Estamos con campañas, desfiles, y el programa que tengo en C5N. Estamos de un lado para el otro pero bien. En la familia estamos bien: Isabela tiene 5, Indiana 2 y las dos van al jardín", cerró Melina.