Melina Lezcano vs Joel Ledesma: "Yo no eché a nadie, fue una decisión de la producción"

"Hoy que se dio a conocer, ya puedo contar las cosas como son. El viernes nos juntamos a hablar con Joel porque no me escuchaba, no escuchaba a la coach. Fue una linda charla. Me dijo que veamos el fin de semana y después vemos", arrancó Melina.

Y agregó que "el sábado Joel se comunica con Lorena y en un momento le dice 'te paso con mi novio', que es el conocido diseñador Thiago Adot y ahí le dijo a Lorena, la coach, 'solucioname esto o te mato'". Y agregó que "el sábado Joel se comunica con Lorena y en un momento le dice 'te paso con mi novio', que es el conocido diseñador Thiago Adot y ahí le dijo a Lorena, la coach, 'solucioname esto o te mato'".

"Es verdad, cuando me dijo eso corté y automáticamente le comuniqué esto a Loo y Hugo", explicó Lorena.

A continuación, Joel intentó excusarse asegurando que todo se trataba de una broma por la relación de confianza entre Lorena y Tyago.

"Lore está mal y, chiste o no, con eso no se jode. Mucho menos con una mujer. Y por eso la producción tomó esa decisión. Quiero limpiar mi imagen. Yo no eché a nadie. Fue todo una decisión de la producción", concluyó Melina.

Mirá el video!

Embed