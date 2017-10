Melina Lezcano: "No me gusta que mientras estoy bailando, él haga muecas"

Cuando todos pensábamos que la pelea entre Melina Lezcano y Joel Ledesma ya formaba parte del pasado, la incorporación del morocho como coach del Bailando, escribió un nuevo capítulo de la historia entre ambos.

Esta tarde, en La previa del Show de Ciudad Magazine, se volvió a mencionar el tema de la salida de Ledesma del certamen y Melina volvió a defenderse: "Lo que me duele es que me dejen como que soy mala persona", señaló.

"No me gusta que mientras estoy bailando, él haga muecas. No me gusta que se genere esa guerra cuando no tiene que ser así", agregó luego.

"Yo no quise lastimar a nadie y por eso tardé tanto tiempo en hablarlo", explicó la cantante, para luego quebrar en llanto.

No te pierdas el video de esta nota.

Embed