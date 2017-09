Melina Lezcano: "La ida de Joel Ledesma fue una decisión mía, no teníamos química"

Bailando 2017" avanza ritmo a ritmo. El último que se bailó fue el cuarteto de a tres y la pareja de Melina Lezcano y Joel Ledesma incorporó a Celeste Muriega para realizar la perfomance. El "avanza ritmo a ritmo. El último que se bailó fue el cuarteto de a tres y la pareja deincorporó apara realizar la perfomance.





Agapornis habría despedido al bailarín en medio de un escándalo. Fiel a su estilo, PrimiciasYa habló con la vocalista del grupo de cumbia pop y esto nos dijo. Días después de su coreografía, surgió la noticia de que la cantante dehabría despedido al bailarín en medio de un escándalo. Fiel a su estilo,habló con la vocalista del grupo de cumbia pop y esto nos dijo.

"Estábamos con unos problemas de química, fue una decisión mía, de la coach y de la producción. No la estaba pasando bien, es una cuestión que extendí mucho tiempo, justamente porque prioricé lo humano y su trabajo. Pero me estaba haciendo mal a mí. En este fin de semana, dije que iba a tomar la decisión", argumentó Melina.

"Lo charlé con él ayer y producción le comunicó la decisión que tomaron. No nos llevábamos mal, al contrario, aguanté tanto tiempo porque nos llevábamos bárbaro. El problema es químico a la hora de bailar, tenemos estilos distintos, nos estaba costando horrores, se notaba la diferencia".

Melina completó: "No lo vi yo solo, lo vieron los coaches, el jurado... No me sentía cómoda y después del último ritmo, tomé la decisión y me dieron el OK. Lo hablé con Joel, es una sorpresa y obvio que no es lindo, te estás quedando sin trabajo, pero me estaba afectando a la salud. No me puedo arriesgar por estar mal a no cumplir el sueño por el que bailo".