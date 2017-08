Mediática confesó que fue víctima de un episodio grave de bullying

La ex flogger y medática Agustina " Cumbio " Vivero reveló que sufrió un gravísimo caso de bullying en el colegio secundario.





"Yo venía queriendo ya bajar mi perfil público, porque sufría un fuerte acoso por parte de tres compañeros, lo que hoy se llama bullying. Eso hizo que le pidiera a la escuela que hicieran algo, pero no sabían cómo protegerme porque decían que yo era una figura pública y tenía que aceptar lo que venía porque yo ya había expuesto mi vida. Fue en el Abraham Lincoln, una escuela de Once, y la pasé de verdad muy mal", afirmó Cumbio en el ciclo radial "Por si las moscas".





cumbio.jpg







"Lo que yo viví era muy violento, me sacaban fotos, me grababan, me levantaban la pollera para sacarme fotos con el celular y la escuela fue indiferente a tal punto que una vez le saqué el celular a un compañero y se lo llevé al preceptor para que viera lo que hicieron y el tipo me dijo que yo no podía sacarle el celular a un compañero, fotografiara lo que fotografiara y filmara lo que filmara", agregó con valentía.





"Mi papá no entendía por qué me quería retirar de la escuela a las 11 de la mañana todos los días, hasta que un día me fue a buscar de sorpresa y me encontró rodeada de tres chicos que no me dejaban salir, ellos le hicieron frente a mi papá, fue muy fuerte y doloroso", cerró la joven.