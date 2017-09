"Me parece injusto que me hagas quedar como la hija de pu... que te deja sin trabajo"

Días después de su coreografía con el Cuarteto de a tres, surgió la noticia de que Melina Lezcano habría despedido a Joel Ledesma en medio de un escándalo. Fiel a su estilo, PrimiciasYa habló con la vocalista del grupo de cumbia pop, quien nos confirmó la noticia.

"Estábamos con unos problemas de química, fue una decisión mía, de la coach y de la producción. No la estaba pasando bien, es una cuestión que extendí mucho tiempo, justamente porque prioricé lo humano y su trabajo. Pero me estaba haciendo mal a mí. En este fin de semana, dije que iba a tomar la decisión", argumentó Melina.

Este miércoles, estuvo es Este es el Show y se refirió al asunto: "Yo siento que hay química, no llego a entender todavía. No tengo nada para reprocharle, sólo que no me culpe por no haber sentido lo que sintió ella... yo me tendría que haber dado cuenta pero estaba muy cómodo bailando con ella. No siento la desconexión, no sé qué es para ella la desconexión. La quiero entender pero, lamentablemente, me perjudica a mí porque es real, el que se va soy yo".

Melina, que estaba escuchando el descargo de su ex compañero, salió a contestarle con los botines de punta: "¿Vos te querés pelear conmigo? Porque hay cosas que no entiendo, a mí me decís una cosa, ahora decís otra. No quiero que quede todo mal porque priorizo su corazón y priorizo el mío. Tuve los ovarios de sentarme a hablar con él aunque me dijeron que no lo haga", disparó.

Luego, Melina entró en crisis: "Hoy la estoy pasando como el orto Viví un fin de semana de mierda y lo sabés perfectamente, y no me estoy haciendo la pobrecita. La culpa es mía que no sé nada de baile y no me siento cómoda bailando. Y yo me estoy rompiendo el alma por un sueño. Voy todos los días a la villa, me contagio sarna y nadie lo ve a eso. ¿No te dabas cuenta?Me parece re injusto que me hagas quedar a mí como la hija de re mil pu... que te deja sin trabajo cuando pedimos que te sigan pagando y no te quedes en la calle. Es difícil, es una situación de mierda".

"Yo no quería esto, me lo vine guardando muchos meses porque al chabón no se le puede hablar. Y la verdad es que me hace mierda. Yo no soy mala mina y esta decisión me costó horrores. ¿Quieren que renuncie yo? Lo hago, todo bien, pero me rompo el alma por este sueño. No lo estoy haciendo ni de hija de pu... ni por dejar sin laburo a nadie. Yo entré a producción a que me den una solución y todos vieron lo que me estaba pasando y me dijeron que era esta", concluyó Melina Lezcano, alteradísima.

