Maypi Delgado: "Volver a estar en 'Gran Hermano' para mÃ­ es volver a brillar"

El 2017 tendrá el retorno de Gran Hermano Famosos, variante del reality que tuvo su primera edición hace una década por la pantalla de Telefe (con Amalia Granata, Cinthia Fernández, Luis Vadalá y Nino Dolce, entre otros).

En esta oportunidad, la nueva edición se verá por América y promete poner a convivir a mediáticos que van a dar mucho que hablar.

Desde hace unos días, la producción del programa comenzó a tantear algunos de los nombres que quieren en la casa y que recién saldría al aire en agosto.

Entre la lista figuran: Francisco Delgado ganador de "GH 2015" y el de Rocío Gancedo. Además, otro de los convocados fue Mariano de la Canal, el fan de Wanda Nara que se encuentra trabajando en Bolivia.

Otros famosos que se barajan para que entren a la casa más famosa del país son el de Guido Süller y Sabrina Ravelli.

Lo cierto es que este portal puede confirmar quién es la primera figura que ya aceptó estar en el exitoso reality: se trata nada más y nada menos que de Maypi Delgado.

"Me llamaron y acepté. Ya convocaron a varios y después verán ellos. Pero a mí me consultaron si quería entrar y dije que me gustaría", señaló la morocha en diálogo con PrimiciasYa.com.

"La experiencia me encantó cuando estuve y me resultó divertido. Gran Hermano me dio todo. Ahora sería ir por todo y ojalá esté bueno. Volver a estar en la casa para mi es volver a brillar", agregó Maypi, quien por ahora se encuentra participando en Polémica en el bar.

Embed