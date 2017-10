Maypi Delgado quebró en llanto en el programa de Magaldi: "Me arrepiento de..."

Maypi Delgado dejó de lado su faceta artística para mostrarse al público de manera diferente gracias al ciclo "Vino para vos", conducido por Nicolás Magaldi y que se emite por KZO de lunes a viernes a las 22hs. La ex Gran Hermano mostró su costado más sensible.

En la sección "Mea culpa" del programa, los invitados deben reflexionar sobre asuntos pendientes o deudas que tengan en sus vidas. Llegado su turno, la vedette no pudo evitar emocionarse al comenzar a narrar algunos episodios de su vida y comienzos de su carrera.

Embed





"De chica estaba en una religión que te enseñaba un montón de valores, que era la Adventista, que todo me lo prohibía o yo me prohibía las cosas más que la religión y decía que esto no hay que hacerlo porque estaba mal. Todo el tiempo ponía la excusa de la religión pero era yo la que me ponía todas las trabas con respecto al trabajo", relató Maypi a PrimiciasYa.com tras su paso por el programa de Magaldi.

Y destacó: "Es algo que les pasa a montón de chicas que están en el medio. Sucede que cuando te expones mucho tu cuerpo llegas a un nivel donde te critican por todo lo que haces y sos una persona normal. Pero te sale más trabajo de eso que estar sentada en el panel de un programa".

"Cuando me liberé tal vez hice un montón de cosas que iban en contra de mi religión, como por ejemplo haber hecho Playboy o producciones extremadamente sensuales. Y eso estaba como mal visto y me dije para qué hice ciertas cosas que la gente tal vez lo veía mal. A mi sí me importaba cómo lo ve la gente porque me gusta ser normal y no exponerme tanto. Yo puedo hacer muchísimo más al margen de mostrarme de manera sexy. Me arrepiento de haber hecho tal vez las cosas mal al comienzo de mi carrera. Fue una herramienta para llegar a ser popular pero me hubiese gustado ir más para otro lado", remarcó.

Por último, señaló: "Me puse triste en ese momento del programa al contar el Mea Culpa sumado a que Magaldi tiene preguntas incisivas que quizás te hacen que te den más ganas de llorar. Es un diez como conductor, es tremendo entrevistando y conduciendo. Fue muy lindo ir a su programa ya que saca una reflexión sobre eso".

Embed