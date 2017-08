Maxi Trusso: "La música es lo más importante para mí"

Es una nueva etapa en la carrera de Maxi Trusso ya que apuesta a un sonido distinto inspirado en la música que escuchaba de chico.





En ella se pueden percibir influencias retro de la música de los 80 y cierto estilo afroamericano. Maxi describe el tema como una canción melancólico-romántica; o a lo que él le gusta llamar: "dark love".





"Nunca pensé que iba a hacer música, me fui descubriendo de a poco. Lo primero que hice, donde empecé, fue e Italia, donde armé una banda, me acerqué a un estudio de grabación en Roma. Después hicimos un tema, lo mandamos a una productora de Inglaterra y fue como un momento muy interesante porque aprendí lo que era el circuito discográfico, como funcionaba el mercado de la música y me codeé con artistas que se convirtieron en clásicos", contó.





"De ahí me fui descubriendo. Ahora, después de un tiempo, vas armando una personalidad y te van conociendo y vos te vas definiendo tu imagen. Es como que te animas a mostrarte más y la vida te va llevando si seguís haciendo, si seguís insistiendo, si seguís trabajando en esto, es como que van de la mano. La música se transporta de inmediato y volas con la imaginación. La música es lo más importante para mí", agregó Maxi en diálogo con La Previa con Pink, que se emite los martes y viernes de 16 a 18hs por Radio Palermo (FM 94.7).





El año pasado el artista lanzó junto a Pirca Records su último disco "The Last Call"; que fue nominado este año a los Premios Gardel como "Mejor Álbum Artista Masculino Pop".





De él se desprenden algunos de sus numerosos éxitos como lo son Streets of Rock and Roll, Taste of Love y Make You Mine.