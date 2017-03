Mauricio DAlessandro le respondió a Rosenfeld: Metete en tus cosas siempre me lo decía mi mamá

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"Es una burrada lo que dijo Analia. A pedido de Eugenia acompañé a Salinas a una mediación. No tenía conexión alguna con nada de Ritó. Ella lo quería ayudar a él a resolver una cuestión suya con sus hijos. Que Mauricio se ocupe de sus cosas y que Franchín no hable si no sabe. Mi clienta es María Eugenia", explicó la abogada. (Ver nota) , explicó la abogada.





Lo cierto es que este medio se comunicó con D´Alessandro quien le respondió a su colega: "Me parece bien lo que dice. Ella (Ana) me llamó varias veces se ve que le habían contado de algo que pasó al aire pero se lo contaron al revés".







"Es lo mismo que me decía mi mamá: me decía mucho eso, que me ocupe en mis cosas. Lo tomo con cariño. Ana me llamó creo que siete veces ayer por los dos teléfonos. Gritaba y después cuando se calmó le pedí que mirara el video porque estaba confundida. Nunca había dicho que le podían sacar la matrícula, al contrario, dije que no podía perderla. Yo sólo hablé de derecho".