Matilda Blanco le respondió a Farro: "No sabe elegir lo que se pone, es mi trabajo decirlo"

Mónica Farro y Matilda Blanco. La uruguaya está furiosa con la crítica de moda porque cree que sus comentarios son dañinos a nivel personal. Nueva guerra se desata en el mundo del espectáculo y esta vez las protagonistas son.





"Matilda hace bastante que habla mal de mí. Es una persona que no critica la ropa. A mí que me critiquen la ropa me da lo mismo, no me interesa, hasta me divierte. Pero cuando ya se meten conmigo es otra cosa", comentó Farro a este medio.





"Me parece que es una mujer demasiado frustada por cosas que le habrán pasado en la vida que no voy a nombrar y yo soy muy feliz. Tengo una familia hermosa, un hijo maravilloso que Dios me dio", agregó la charrúa.