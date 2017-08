Matilda Blanco: "El fan trucho de Viciconte busca fama a cualquier precio"

Ángel Sesarin, que saltó a los medios por su pelea con Gladys La Bomba Tucumana a la salida de "ShowMatch", dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y aclaró lo que pasó con la cantante tropical y el cruce que tuvo esta mañana con Matilda Blanco en "Nosotros a la mañana".

"Fui a presenciar el programa por Argentina moda y salgo y justo da la casualidad que sale Gladys. Me acerco y le dijo: Gladys, te acordas que me bajaste un evento en Santa Fe, soy Ángel Sesarin. Ella me dijo: ¿quién? No te conozco. El único tema que se le escucha a ella es La pollera amarilla", comentó el joven, supuesto fan de Mica Viciconte, sobre la discusión con la cantante.

Por otro lado, sobre lo que ocurrió esta mañana con Matilda en el programa que conduce Fabián Doman por El Trece, contó: "Estaba en el programa como invitado y me dijo que todo lo que mostré yo era falso, le dije que quién era ella para decir que lo que muestro es falso si ella todo el tiempo critica a la gente por cómo viene vestida y que es una ridícula. Y de verdad es una ridícula. Le dije que es una ridícula porque ella dijo que lo que hago es falso. A ella le gusta criticar a la gente y no le gusta recibir críticas de los demás".

"Me dijo que no era quien para faltarle el respeto y que no era nadie, yo agarré y me fui. En todo caso la que tiene que pedirme disculpas a mí es ella porque fue quien empezó a faltarme el respeto", cerró el mediático.

Este portal también habló con la crítica de moda quien señaló: "Yo no me inmuté, es más me dijeron que este chico dijo algunos improperios hacia a mí y Doman lo frenó. Pero yo, lo que le tenga que decir se lo voy a decir, a mí no se me va a mover ningún pelo y menos de un aparecido de la nada. Si tuviese un talento para algo bueno habría que dejarlo para que diga algo, pero él no tiene nada para contar y está viendo de quién se cuelga".

Y agregó: "Yo le dije que era todo falso, que era un cantante falso, y que su profesión era tan falsa como sus ojos. Se puso unos ojos de mentira para ir. Dijo que es cantante y no lo es, también dijo que era modelo y tampoco lo es... Es un muchacho que se prende o inventa cualquier cosa para conseguir fama. Intenta las miles profesiones de la fama pero no tiene ningún talento. Busca fama a cualquier precio".

