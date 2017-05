Matilda Blanco: "El de Evelyn fue un comentario confuso que no suma, básicamente resta"

Embed



PrimiciaYa.com se comunicó con Matilda quien explicó su postura y por qué se dio el cruce con su compañera de ciclo.





"La cosa es así: ella dijo todos se preocupan por los perros de raza y no por los de la calle. Eso es mentira. La carrera de galgos, por ejemplo, es una causa más por la que hubo que trabajar mucho. El primero en apoyar el corto contra la carrera de galgos fue Marcelo Tinelli desde las redes sociales y ahí salió la ley", comentó la asora de imagen.





Y luego Matilda explicó sobre el comentario de su compañera: "Evelyn dijo que nadie se preocupa por los perros que no son de raza. Eso no es verdad. Está lleno de refugios y activistas que con su propio dinero cuidan a los animales. Ella lo dijo desde un lugar que ella fue criadora de perros de raza y por eso le dice a los demás que sean como ella no decidió ser".







"Lo que yo creo es que fue una manera de poner un comentario estéril que lo único que hace es confundir a la gente. Yo participé de la causa de los galgos, ahora apoyo la no más tracción a sangre. En mi caso tengo cinco perros que no son de raza. Uno que lo adopté con 12 años, otro lastimado, uno que le falta la oreja... No creo en los criadores por eso defiendo que no haya carrera de galgos. El de Evelyn fue un comentario confuso que no le hace bien a la gente, no suma y básicamente resta".





Y cerró: "Lo que no está bueno es la pregunta que es la que hacen los que no hacen nada. Como: ay! defienden a los animales pero qué se hace con los niños. La pregunta es qué hace ella por alguna institución, quizás, porque con ir a la gala de la Cruz Roja para que después la veamos en la alfombra roja. Pero la verdad ir a la gala de la Cruz Roja no significa que hagas nada por la Cruz Roja o los niños. Es un comentario confuso que no le hace bien a la gente. Hay que ayudar: vos te encargas de los niños, yo de los animales, el otro de los abuelos. Lo importante es hacer, la sociedad tiene que hacer algo, podemos elegir la causa que sea y llevarla adelante".