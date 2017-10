Matilda Blanco apuntó contra Fátima Florez: "Resta que no se preocupe tanto por su look"

Nosotros a la mañana" atendió sin pudor alguno a la humorista que hoy forma parte del programa de Susana Giménez.

Ya el año pasado Matlda dijo en televisión que no la critica por algo personal sino que la está educando. "La estoy educando, es educativo lo que hago", sostuvo.







En diálogo con este portal, Matilda pudo ampliar sus dichos sobre Fátima: "Creo de Fátima y otras Fátimas sueltas por ahí es que se trata de una buena elección. La realidad es que no tiene que ver con ser lindo, talentoso... De hecho ella es muy linda mujer, talentosa, todos sabemos de sus dotes y condiciones. Pero realmente no todo el mundo se ve favorecido por todo. En la repartija, el universo no te da todo y es justo. A veces, el buen gusto no te lo da, no viene con uno".



"Hay gente que viene con mucho buen gusto pero quizá tenga que estudiar mucho teatro, sacar ese talento. Creo que hay personas que no les importa realmente. Pero la imagen puede sumar, hay muchas celebridades a nivel internacional que se valieron de su imagen para pegar más fuerte en el medio del espectáculo".

No es la primera vez quehace hincapié en el look deEs como su figura fetiche para criticar la moda dentro del mundo de la farándula. El viernes, la asesora de imagen dio una charla de moda ante más de 500 personas en el shopping Unicenter.La diseñadora amplió su visión sobre el estilo de la actriz: "Para cerrar, le dejó algunos consejos: "