Matías vs. Yasmila, ex GH en guerra: "Ella miente y me gustaría saber qué fue lo que hizo por mí"

Un fuerte cruce en Twitter se suscitó en los últimos días entre Ivana Icardi, su novio Luifa Galesio y Yasmila Mendeguía.

Los tres estuvieron en la casa de "Gran Hermano 2016" aunque afuera del reality no tienen una buena relación.

Al parecer, el inconveniente entre los tres comenzó por unos tuits de la rosarina y hermana de Mauro Icardi agrediendo a Yasmila por una pelea con Matías Schwartzman.

PrimiciasYa.com dialogó con Yasmila para que amplíe los detalles de este enfrentamiento: "Te soy sincera, no quiero armar quilombo. Arrancó todo porque yo me la agarré con Matías Schwartzman en enero, le abrí las puertas de mi casa y desapareció totalmente. Hablaba pestes de Luifa e Ivana, pero eso no me molestó. Ivana empezó a tuitear y a bardearme para defender a Matías. Pero a mí no me conviene ningún escándalo o quilombo, porque la TV no me gustó en cuanto a lo que estaba haciendo, ni a nada. Estoy por estrenar una obra de teatro, no quiero que un chisme me perjudique en la carrera".

Y reafirmó: "Ellos se enroscaron, mi tuit no fue para ellos. Seguramente ella no sabía lo que había hecho por Mati. No soporto la falsedad y la hipocresía. Lo dije, vi que el medio no me servía y eliminé la red social".

Luego de esta nota, sin nombrarla, Ivana respondió vía Twitter: "A bancarsela!!! En mi vida me puse a insultar a nadie y cada mes salia a picantear, si no le interesaba el puterio callese señorita!!!".

A bancarsela!!! En mi vida me puse a insultar a nadie y cada mes salia a picantear, si no le interesaba el puterio callese señorita!!! — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 20 de febrero de 2017





Y el que salió también a contestarle a Yasmila fue Matías Schwartzman, quien manifestó su enojo por las declaraciones de la rubia: "Yo estuve todo enero trabajando en Mar del Plata. A Yasmila la vi dos veces porque ella estaba laburando para una marca de cerveza y la vi en un bar, una vez con su papá con quien me llevo muy bien. Y la última vez la vi en un boliche. Ella habla de que me abrió las puertas de su casa y que después desaparecí. Yo nunca paré en la casa de ella, el lugar para el cual laburé me dio una casa y yo viví en esa casa. Con el papá de Yasmila me veía bastante porque iba seguido al boliche donde yo laburaba y tengo la mejor con él. Para fin de año, me habla el papá de Yasmila y me dice que estaba solo. Yo agarré y le ofrecí ir con unos amigos a su casa para que no lo pase solo ese día", contó.

"Para mí lo que le pasa a Yasmila es que tiene un odio muy grande por Luifa e Ivana y se la agarró conmigo. Le volvió a saltar la térmica. Yo me llevo excelente con toda la gente de Gran Hermano y no entiendo qué pone. En la casa fue así también, muy explosiva", destacó Matías.

"Me molestó la frase que dijo, que me abrió las puertas de su casa, y en ningún momento me abrió las puertas de su casa. Yo pasé fin de año con su viejo porque estaba solo y es un amigo. No entiendo el tuit que mandó, lo mandó de la nada", añadió.

Por último, Matías remarcó: "Por mí no hizo nada, no puedo creer lo que habla esta chica. Ella miente y me gustaría saber qué fue lo que hizo por mí. Capaz hizo algo y yo no me enteré, pero no hizo nada".