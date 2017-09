no sólo se prepara actoralmente para nuevos desafío sino que también lo hace estéticamente.

El joven y ex participante de peló un lomazo y unos abdominales envidiables que los compartió a través de dos fotos en su perfil de Instagram

Lo cierto es que este medio se contactó con Matías quien expresó cómo cuida su cuerpo en este último tiempo.

"Estoy entrenando todos los días cinco veces a la semana en el gimnasio haciendo musculación y los fines de semana salgo a correr combinando también con algo de musculación pero en menor intensidad. Realizo distintos tipos de entrenamientos con pesas como fuerza, súper series e hipertrofia. La parte aeróbica que consiste en correr o jugar algún partido de fútbol entre amigos", comentó el joven.



"Con respecto a la dieta eliminé completamente las harinas de mi alimentación y voy alternando moderadamente el consumo de lácteos dependiendo de la semana o días, una semana si y otra no, o algunos días si y otros no. Más que nada para mantener los huesos fuertes. Nada de frituras, embutidos, ni productos procesados. Eso es lo que no".





"Muchas frutas, verduras, proteínas: carnes, pollos, pescados y claras de huevo que utilizo mucho como reemplazo a las harinas combinados con avena, semillas, germen de trigo... Y también realizo una comida que se llama en el ámbito del Fitness "Cheat Meal" o "comida trampa" que consiste en una o dos veces a la semana en comer lo que se quiera, como pastas, comida chatarra, postres. Esto es para evitar la pérdida de motivación y entrenar con más ganas al entrenamiento próximo", añadió sobre su plan alimenticio.





"Me lo destacan el cuerpo o cómo repercutió más por las redes sociales, pero hay que ver en las vacaciones de verano si se traduce en la vida real (se ríe). Y otra cosa no consumo ningún tipo de suplemento deportivo. Todo viene de los alimentos naturales que consumo a diario. Así que recomiendo a quién le interesa ver un documental que se llama "What the health" que te puede cambiar mucho lo que pensás con respecto a la alimentación", expresó sobre la repercusión del cambio fíisico.