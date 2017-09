Matías Morla y los videos de Maradona en Instagram: "Cuando los veo, me agarra acidez estomacal"

Semanas atrás, la irrupción de Maradona al mundo de Instagram levantó polvareda luego de que el ex futbolista disparara polémicas declaraciones contra Mirtha Legrand, de quien había dicho que "tomaba whisky con Videla" y demás comentarios que enfurecieron a los allegados de la diva. Y, si bien es Rocío Oliva la encargada de ir subiendo el material a la red, la rubia no llega a filtrar algunas cosas que su novio se empeña en difundir.

Este lunes, entrevistado por Buenos días América, Morla no negó su repudio a ese tipo de material ofensivo publicado por el Diez: "Cuando los veo, me agarra acidez estomacal". Y aclaró: "Ahora tampoco es que Rocío Oliva lo lleva a él a hacerlo directamente... Un día tuve que cortar la luz para que no hable con la prensa".

"Pasa que yo vivo en Buenos Aires y respondo por mis tres hijos. Él no es mi hijo, yo soy el abogado de él", explicó en diálogo con Antonio Laje. "Me resulta imposible el control diario de lo que pueda llegar a hacer", señaló.

"Te aseguro que después habla con Mirtha y consigue que lo reciba y se abracen. Diego es impulsivo, se arregló con Tinelli y con Rial. El que lo conoce a Diego ya sabe cómo es y eso no lo voy a poder corregir yo", dijo luego.

