Matías Morla: "Le propuse a Claudia y a Burlando que se reúnan con Maradona"

En medio de la guerra entre Diego Maradona y Claudia Villafañe, asoma una bandera de paz y el responsable de llevarla adelante es Matías Morla, el abogado de Diego, quien aseguró que como muestra de buena voluntad le propuso a Fernando Burlando, abogado de Claudia, tener un encuentro con Maradona.





En diálogo con este portal, el letrado afirmó: "Voy a hacer un encuentro entre Maradona y Burlando. Esto es para que vean que tengo buena voluntad y eso le propuse a Claudia. Hay que ver si Diego lo quiere recibir, creo que sí, pero veremos. La reunión sería en Dubai o en Holanda".





"Siempre dije que mi intención era que Diego y Claudia tomaran un café para arreglar sus cosas. Yo no tengo problemas con ella. Lo único que pedimos es que le dé a Diego lo que es de él. Desde el dinero que le prestó, hasta su parte en las propiedades", reveló Morla a PrimiciasYa.com.





Con respecto a la denuncia que le hizo Claudia por calumnias y por la que le reclama 20 millones de dólares aseguró: "Es una bomba de humo, a lo sumo en diez o doce años termina con una sanción que pagas 200 mil dólares. Ella quiere que no se hable de las causas que tiene y de la investigación del FBI".





En cuanto a la denuncia que inició un juez a Susana Giménez y Claudia por no cumplir con la medida de un bozal legal, Morla aclaró: "Dejé un escrito en el que pedíamos que no se siguiera la causa contra Susana y Claudia. Nosotros presentamos la medida, no la cumplieron, pero Diego entiende que no quiere ir en contra de ella"





Y cerró: "Ojo, él con Susana no se sentaría a tomar un café, con Tinelli sí, lo hizo, pero con Susana no".