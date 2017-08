Matías Morla: "El audio de Villafañe no sirve como prueba en Estados Unidos"

Hace unos días, Claudia Villafañe fue sobreseída en la causa que le inició Diego Maradona por la posesión de las camisetas y otros recuerdos futbolísticos.

Sin embargo, todavía tiene que esperar que la Cámara confirme el fallo en la otra causa, la del departamento en Miami. Recordemos que Diego la acusó de haberlo adquirido como soltera cuando todavía estaba casada con él.

"Hoy presentamos en todas las causas un audio en el que Diego le decía a Claudia que conocía la existencia del departamento, en contradicción con lo que fueron todas las denuncias", señaló Fernando Burlando el lunes en El Diario de Mariana. Y agregó que se presentó en la causa por el departamento de Miami, en otra por evasión impositiva, y en el Fuero civil.

El audio salió a la luz hace un par de semanas y en él se escucha al propio Diego hablar irónicamente sobre ese departamento y otros que Claudia habría adquirido: "Me pregunté siempre y hablé con Morla y con todos. ¿Cómo hiciste para comprar seis departamentos en Miami cuando por ahí yo pensaba que teníamos uno porque el que teníamos chiquito después lo cambiamos por uno más grande para las nenas? Pero seis... La verdad, sos una genia en matemática o no creo que el que esté al lado tuyo te haya podido dar la plata para pagar los departamentos porque no tiene un recibo de trabajo", dice el ex futbolista.

Sin embargo, Matías Morla, abogado de Diego Maradona, indicó que por el momento el audio no fue presentado ante la Justicia: "Con respeto al audio que está circulando es otra cuestión que es inverosímil. En primer lugar hablé con el Dr. Eduardo Rodríguez y no han presentado nada en el expediente de Estados Unidos con respecto a ese audio".

"En segundo lugar es una prueba que es completamente improcedente porque la jurisprudencia de Estados Unidos tiene dicho que es nula la grabación de audio como prueba, o sea no serviría para nada. En tercer lugar tampoco se está refiriendo a un departamento en particular. O sea aunque se gane una batalla legal respecto a la nulidad o no de esa incorporación tampoco demostraría nada. Y en cuarto lugar para darle más fuerza a lo que estoy diciendo la audiencia con Villafañe y Maradona es el 13 de a las 10:45 en el juzgado de Estados Unidos así que no van a fijar una nueva fecha de audiencia cuando está la causa cerrada. Todo sigue igual y en Estados Unidos, Diego Maradona tuvo una resolución favorable porque Claudia quiso llevar la causa a Argentina y esa resolución fue desfavorable para ella y ahora está la audiencia de la cámara y con respecto al audio, no está presentado y en el caso que sea presentado sería inválido. Esa es la situación de Maradona con Villafañe en Miami", finalizó Morla.

Embed