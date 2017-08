Matías Morla: "Claudia quiere que no se hable del FBI"

Hoy fue la audiencia, la primera, en el juicio que Claudia Villafañe le inició a su ex marido, Diego Armando Maradona, y a su abogado, Matías Morla, por "calumnias e injurias" en la que reclama la suma de ¡10 millones de dólares! "Diego dijo que no va a pedir disculpas, dijo que nunca va a pedir perdón, así que...", sentenció Claudia dando a entender que no piensa bajarse del litigio. Y a la hora de analizar los dichos de su ex marido y padre de sus dos hijas, Claudia aseguró: "Lo que más me dolió, que me hizo llorar, es que haya dicho que fui una mala mamá".

Claudia intentó utilizar la ironía para intentar escaparle a la pregunta sobre la relación que el Diez tiene con su hijo Junior y que de alguna manera lo hizo alejar de Dalma y Gianinna. El hijo que Maradona tuvo en Italia será papá en los próximos meses y por lo tanto Diego tendrá un segundo nieto: "Yo lo único que quiero que esté bien de salud y que disfrute la vida. Ojalá que tenga muchos nietos y que siga teniendo más hijos, está todo bien", aseguró.

Por su parte Marías Morla, el abogado del Diez, aseguró que este reclamo no tiene otro sentido que el de distraer el foco de atención que tiene que ver con el juicio en los Estados Unidos y la intervención del FBI. "Se hizo un reclamo de diez millones de dólares, yo entiendo que es una distracción porque lo que se pretende con esto es ocultar la verdad de lo que está ocurriendo", aseguró Morla. ¿Cuál es el verdadero litigio en este pleito? "Ella no puede vender una casa porque está inhibida, tiene un juicio muy importante en Norteamérica con una audiencia el 13 de febrero (NdeR: en realidad es septiembre) y tiene también algo muy importante que es el FBI buscándola por cielo y tierra desde el 3 de agosto", respondió el abogado.

Para Morla lo que está haciendo Claudia es desviar la atención y que no se hable no solo del FBI sino también de la causa en Estados Unidos donde Claudia ya tuvo una sentencia desfavorable. "Para tapar todo eso hace esta demanda que lo único que busca es desviar la atención", cerró el abogado.