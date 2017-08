Matías Attem: "No creo que Lorna haya bajado 20 kilos, para mí inventaron algo raro"

Hace unos meses Lorna, la fan número uno de Susana Giménez, cumplió su deseo de ingresar a Cuestión de Peso, el ciclo que conduce Fabián Doman los sábados a las 18hs por El Trece.

Lo cierto es que Lorna ya lleva bajados casi 20 kilos y el último sábado, la producción le propuso hacer el musical de "Sólo hay una mujer" y se tuvo caracterizar como la diva de los teléfonos. Se puso una peluca rubia platinada, bailó y cantó.

Si bien recibió las felicitaciones por parte del equipo del programa y de sus seguidores en Twitter por el musical que hizo, hubo alguien que salió a pegarle muy fuerte desde la red social del pajarito.

Ese fue Matías Attem, ex Despedida de solteros y también de Cuestión de peso, quien desde su cuenta arrojó: "Una vergüenza, desagradable me pareció".

Embed





PrimiciasYa.com se contactó con Lorna, quien le contestó a Matías: "Vergüenza debería darle a él que lo echan de todos lados porque no es capaz de tener una conducta acorde a un ámbito de trabajo ya que lo echaron tanto de "Despedida de solteros" como de "Cuestión de peso" por no cumplir con las elementales reglas de convivencia".

Y, también en diálogo con este portal, Attem volvió a disparar contra la fan de Susana: "Estoy indignado porque la semana pasada la balanza la dejaba afuera e 'inventaron' algo medio raro para que siga en el programa. Me da pena que se exponga así, ojala le sirva de algo y realmente baje de peso, yo no creo que ya bajó 20 kilos. Miraba el musical y se parecía a Nina Peloso con peluca. Es una conejita de laboratorio de Cormillot. Lo que hizo el sábado no fue bailar, más bien parecía que se estaban riendo de ella. ¿Con qué necesidad la exponen así? Porque no se ocupan de lo importante, de su salud física (y porque no mental) también".