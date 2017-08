Matías Attem, de "DDS", tendrá una nueva oportunidad en "Cuestión de peso"

"Despedida de solteros" junto a su pareja Yanina Passarello, donde fue expulsado por hechos de violencia. Matías Attem es un personaje que llegó a los medios luego de su participación enjunto a su pareja, donde fue expulsado por hechos de violencia.





Telefe se sumó a "Cuestión de peso", aunque luego quedó eliminado del certamen al que volverá en la emisión de este sábado. El exparticipante del ciclo dese sumó a, aunque luego quedó eliminado del certamen al que





En charla con este medio, Attem reveló: "Es el combo perfecto, me gusta la tele y voy a volver hacer dieta. Me estoy dando cuenta que solo no puedo, hoy estoy asustado, me cuesta mucho bajar de peso, no tengo forma de vencer a la obesidad si no es con la ayuda de Fabián Doman, de Cormillot y de todo su equipo".





Matías tendrá una nueva oportunidad: "Más allá de los perfiles de cada participante, Cuestión de Peso es un servicio para el que lo está mirando y eso me vuelve a generar mucho compromiso".





"Necesito aprender mucho, y entre esas cosas, necesito aprender a comer. Me quedé muy triste que la última vez no llegué ni a subir a la balanza, necesito escuchar al locutor y que diga 'Matias....te quedás en Cuestión de Peso'. O me entrego o lucho. Necesito superarme y demostrar que puedo", cerró.