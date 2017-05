Matías Alé vuelve a trabajar con Alfano: "Vamos a charlar y ponernos al día"

"Mi familia es así", Matías Alé atendió a PrimiciasYa.com para una entrevista sobre el episodio que vivirá este fin de semana y que lo tiene muy contento. En pleno ensayo para la obra",atendió apara una entrevista sobre el episodio que vivirá este fin de semana y que lo tiene muy contento.





Matías volverá a trabajar con Graciela Alfano, su ex, en una exposición que se realizará en Salta el domingo y el lunes. "Vamos a trabajar juntos en esta Expolook 2017 de Salta, la hice durante varios años. Con la conducción de las últimas cuatro o cinco. Es sábado y domingo de 9hs a 18hs. Me hice amigo de la familia que organiza", comentó.





"Me llamaron la semana pasada para ver si podía conducir y me contaron que vieron a Graciela en la televisión, brutal, muy bien y me comentaron la idea de estar los dos arriba del escenario. Me pidieron que la contacte, le dije que sí", agregó Alé.

"Llamé a Grace, le conté sobre el evento y le pregunté si tenía libre el domingo. Me dijo que le gustaba la idea, viajamos el sábado a la tarde-noche".

Cómo será la convivencia: "Estaremos juntos el sábado y el domingo. Ella vuelve el lunes temprano y yo el lunes a la noche. Fue muy cariñosa conmigo, enseguida me respondió y le gustó la idea de trabajar juntos. Hace mucho no coincidíamos en un evento o en la vida".





Para completar, adelantó: "Seguramente vamos a poder charlar y ponernos al día después de tantos años y tantas cosas". ¿Se viene un fin de semana fogoso?