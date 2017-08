Matías Alé sobre su reencuentro con Alfano: "Ella me serena y me baja a tierra"

A nueve años de haberse separado, el destino volvió a juntar a Graciela Alfano y Matías Alé.





"Entretelones", la comedia que protagonizan La ex pareja se reencontró en la función de prensa de, la comedia que protagonizan Fabián Gianola , Georgina Barbarossa, Darío Lopilato , Omar Calicchio, Chichilo Viale, Ana Acosta , Vanesa Butera, Sabrina Artaza y Facundo Gambandé en el teatro Liceo.





A casi una década de haberse distanciado, se mostraron muy sonrientes, divertidos y cómplices, como si el tiempo y los avatares de la vida no hubieran pasado para ellos.





Sin embargo, aunque se los ve bien juntos y siguen haciendo una hermosa pareja, ella fue contundente cuando le preguntaron si volvería a ponerse de novia con Alé: "¡Ay chicos, no sean pesados!".

Por su parte, Matías señaló: "Fue lindo verla. Graciela al oído me decía 'tranquilo'. Ella me serena y me baja a tierra.





Al ser consultado sobre cómo está de salud, indicó: "Hoy ya estoy recuperado y estoy bien. Disfruto mucho estando en familia. Estoy concentrado en mi familia, amigos, viajes y proyectos laborales que comenzaran a darse desde agosto si Dios quiere".





Sobre su presente sentimental, manifestó: "Estoy muy bien solo, por ahora no tengo ganas de estar en pareja".





También se encontraba presente la mamá de Alé, Elena, quien acompaña al actor a todos lados tras el difícil momento de salud que le tocó vivir.