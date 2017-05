Matías Alé pasó un fin de semana con Graciela Alfano: "Celebramos la relación que tenemos"

PrimiciasYa.com para una entrevista sobre el episodio que vivió este fin de semana y que lo tiene muy contento. Matías volvió a trabajar con Matías Alé atendió apara una entrevista sobre el episodio que vivió este fin de semana y que lo tiene muy contento.volvió a trabajar con Graciela Alfano , su ex, en una exposición que se realizó ayer en Salta.





"Yo hice la conducción, ella hizo presencia. Me contestó enseguida cuando la contacté, correcta y atenta. Enseguida me dijo que tenía disponible el domingo. Arreglé el cachét, la presencia. Viajamos juntos el sábado a la tarde", comenzó revelando Alé.

Y sumó: "Fue todo muy lindo, muy grato. Hacía mucho que no hablábamos ni nos veíamos. Nos divertimos mucho, hablamos un montonazo de sus hijos, de mi familia, de mi salud, de sus proyectos, de su vida, de lo que fue nuestra relación, de lo divertida que fue".

"Después de casi 10 años de estar separados, es como que no pasó el tiempo, los recuerdos están. En nuestra relación hubo mucho amor y eso hace que hoy sea posible que nos llevemos así".

"Que la gente nos vea y recuerde lo que fue la pareja. La devolución fue increíble. Ella se fue hoy temprano en el primer vuelo, yo me voy en el último vuelo", comentó Matías.

Para completar, Matías contó: "Estoy muy contento, mi vieja también le mandó un par de audios para que ella escuche y se hablaron. Fue muy grato y queda la puerta abierta para hacer futuros proyectos de laburo".





Para cerrar, ¿podrían volver a estar juntos? "Estamos muy bien así, celebramos la relación que tenemos. Nos queremos, nos acordamos de cosas lindas, fue mi relación más larga y celebro que me recuerde con tanto amor. Es la persona que más me conoce como pareja. Me quiere y me sigue cuidando y queriendo. Eso es lo importante. Es el amor transmutado que hoy sigue vigente y nos podemos dar un abrazo, mirarnos con cariño y recordar lo que vivimos".