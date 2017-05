Martín Demichelis, entre lágrimas, anunció su retiro del fútbol

El futbolista Martín Demichelis anunció entre lágrimas que el próximo fin de semana disputará su último partido como profesional, cuando su equipo Málaga enfrente al Real Madrid, luego de haber si "honesto" consigo mismo, ya que perdió "la fuerza en las piernas y la concentración".

El marido de Evangelina Anderson, uno de los defensores más destacados de la Selección argentina en las últimas dos décadas, realizó su declaración durante una conferencia de prensa en la que también recordó a River, club donde inició su carrera pero donde no pudo retornar por diferentes motivos.

A sus 36 años, el defensor cerró entre lágrimas su alocución, porque también recordó a Jorge Cyterszpiler, su representante, quien se quitó la vida hace poco más de una semana en Buenos Aires.

"Tenía que ser honesto conmigo mismo, con el equipo, con el míster y, por supuesto, con la profesión que me lo ha dado todo y por eso decido dejar el fútbol", aseguró Demichelis en la sala de prensa del estadio "La Rosaleda".

Con esas palabras, admitió que, de a poco, el fútbol estaba retirándolo a él y necesitaba adelantarse a esa situación, después de haber sufrido varias complicaciones físicas que hicieron mermar su rendimiento las últimas temporadas.

"Había dos equipos en los que soñaba retirarme. Uno era River Plate y otro el Málaga, así que he cumplido mi último sueño como profesional", agregó.

La despedida será el próximo domingo, nada más ni nada menos que ante el Real Madrid, uno de los punteros de la Liga de España, e intentará darle una mano a su amigo Lionel Messi, que junto a Javier Mascherano busca el título punto a punto con el conjunto "merengue".

"Tengo mucho que agradecer. A los clubes donde me formé, a mi querido River, del cual seré siempre hincha y donde me dieron la oportunidad de convertirme en profesional. También a Bayern Múnich, donde pasé ocho años compitiendo con los mejores y, por supuesto al Málaga, ya que viví una primera etapa en la que conseguí los mayores títulos de mi carrera, a pesar de que no estuvieron remunerados con medallas", confió.

Demichelis también vistió las camisetas del Atlético de Madrid, Manchester City de Inglaterra y Espanyol de Barcelona.

La decisión de retirarse, según reveló, la venía pensando desde que llegó al club catalán, a comienzos de la actual temporada, donde jugó muy poco antes de tener su segundo ciclo en Málaga.

"Aquí llegó el final porque reconozco que perdí la fuerza en las piernas y el poder de concentración. Debo decir gracias al fútbol y a partir de ahora seré un un hincha más de esta institución que me dio muchos éxitos y, además, dos hijas andaluzas y malagueñas", apuntó.

Demichelis jugó dos mundiales con la Selección (Sudáfrica 2010 y Alemania 2014) y disputó cuatro Eliminatorias, además de una Copa América y una Copa de las Confederaciones.

A nivel clubes conquistó 16 títulos (dos en River, 11 en Bayern Múnich y tres en Manchester City).

Sobre el final llegó el momento más emotivo de la conferencia de despedida, ya que se refirió al que fuese su agente, Jorge Cyterszpiler, fallecido la pasada semana.

"Hoy hubiese estado aquí y hace siete días decidió, por diferentes motivos, quitarse la vida. Él me introdujo en el profesionalismo y me acompañó durante 20 años", recordó entre lágrimas.

