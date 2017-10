Martín Casar sobre su romance con Morena Rial: "De ella me enamoró todo, pero principalmente..."

El romance entre Morena Rial y Martín Casar crece a pasos agigantados. El amor que sienten el uno por el otro es tal que en poco menos de un año se comprometieron, se tatuaron sus nombres en la piel y hasta ya se fueron a vivir juntos. El nidito de amor está ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Lo cierto es que este jueves 12 de octubre, Morena y Martín celebraron los primeros once meses de relación. A un mes de celebrar su primer año de aniversario, Casar sorprendió a la joven con un regalo especial y lo compartieron en las redes sociales.

Embed ❤️ Una publicación compartida por ♡More Rial♡ (@moreerial) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 11:45 PDT





En diálogo con PrimiciasYa.com, el futbolista contó detalles de cómo vive su relación con la hija del conductor de Intrusos, "Lo estoy viviendo muy bien, disfrutando a full cada día con ella. Estoy muy enamorado".

Embed Quédate con quien entienda tu locura y no quiera cambiarla❤️ 10M Te amo @casarmartin Una publicación compartida por ♡More Rial♡ (@moreerial) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 12:04 PDT





"De ella me enamoro todo, pero principalmente lo buena persona que es. Es inteligente y muy buena amiga también. Para cuando cumplamos el primer año, le estoy preparando una sorpresa muy especial", destacó.

Con respecto a cómo es su vínculo con Jorge, dijo: "Es muy buena persona, siempre se ha portado muy bien conmigo. Para mí es un número uno como profesional y como padre también".

"No le tenía miedo a Rial cuando Morena me lo presentó, ya me lo han preguntado pero ese día estaba tranquilo. Cuando lo vi a Jorge por primera vez me dijo que le cuide a la hija y me preguntó si estaba enamorado y varias cosas más, pero todo muy bien", finalizó Casar.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

Embed Felices 11 meses al gran amor de mi vida, al hombre que me banca, me defiende, me cuida y me mima como nadie sabe hacerlo. Gracias por ser esa persona que me da paz, que me defiende con su vida, el que me cuida, que me ama como a nada. Te amo mi amor, Gracias por ser mi cable a tierra y por permitirme vivir estos 11 meses a puro amor y sin importar el que dirán... TE AMO AMOR DE MI VIDA❤️ GRACIAS Una publicación compartida por ♡More Rial♡ (@moreerial) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 4:43 PDT

Embed Me jugué la vida por quererte, cuidarte, valorarte y hacerte sentir amado. Espero que todos los días que compartimos seas igual o más feliz de lo que soy yo... Acá estoy, todos los días amándote más y más❤️ TE AMO MI AMOR Una publicación compartida por ♡More Rial♡ (@moreerial) el 5 de Oct de 2017 a la(s) 7:36 PDT