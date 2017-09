¿Martín Bossi se arrepintió de interpretar a Cristina junto a Marcelo Tinelli?

Martín Bossi dialogó con Asuntos pendientes, el ciclo que se emite por Nacional Rock (FM 93.7) y contó algunos detalles de la entrevista a modo de parodia en la que volvió a interpretar a Cristina Fernández.

"Dudé un poquito, porque no soy un humorista que se dedica a hacer política ni humor político. La verdad es que no me gusta, pero me pareció un desafío actoral bueno. No soy partidario, ni soy K, ni de derecha, ni de izquierda, ni macrista. Soy argentino y quiero que me vaya bien con el gobierno que sea", arrancó a contar el genial actor e imitador.

Más allá del éxito del programa, Bossi aclaró que no hará la segunda parte de la entrevista: "Marcelo quiere, pero te putean, yo no leo las redes por lo que tenés que soportar... Si hacés a Macri, sos macrista y odias a Cristina... Es muy difícil hacer humor, la brecha es muy cortita para quedarte en el medio, o para amenizar y tamizar las diferencias.

Y disparó: "A mí, disculpen las palabras, me tienen los huevos al plato el tema de la grieta y seguir separándonos y dividiéndonos. Acá salimos adelante todos juntos. Es mi manera de pensar. Cuando hago humor trato de alivianar un poco la historia y reírnos un poco de nuestras desgracias, pero es muy difícil", concluyó al respecto.

Anteriormente, durante una entrevista televisiva, Bossi había mencionado no haber estado del todo de acuerdo con parte del texto: "Me tenía que hacer cargo de cosas que no me correspondían. Insisto, no quiero participar del show del odio. No me arrepiento pero nunca hubiese sido idea mía hacerlo".