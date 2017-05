"Vale la pena", la explosión de Martín Bossi llegó de la mano de "ShowMatch. Fue figura de la casa durante muchos años, de 2005 a 2010. Si bien sus primeros pasos los dio en Telefe en el ciclo, la explosión dellegó de la mano de





Embed Flaco querido divirtámonos en cámara como en los viejos tiempos, ahí estaré! https://t.co/QpfwU9Vw7E — Martín Bossi (@martinbossi) 7 de mayo de 2017



Primiciasya.com pudo dialogar con Martín (quien el 12 de mayo vuelve al teatro con "Bossi Master Show" en el teatro Astral de calle Corrientes) sobre el tuite del cabezón:



"Somos amigos, soy amigo de la casa, soy muy amigo del Chato y de Fede. De Ezequiel Corbo. De hecho DABOPE, que son ellos tres, son productores asociados de nuestro show. Tienen mucho que ver con el lanzamiento de este espectáculo. Imaginate que más aún estamos conectados"

Y agregó: "Marcelo me invitó al primer programa, lo que él desee, lo que a él le divierta, yo lo voy a hacer, obviamente que no puedo estar todo el año porque estoy en teatro y es muy difícil, pero el primer programa voy a estar. Como le puse en el Twitter, divertirnos como en los viejos tiempos en lo más lindo que a mi me pasó en la televisión".





"Me pidió que haga Cristina, veremos qué personaje hago, ese u otro que él elija. Lo charlaremos, hace 7 años que no hago Cristina con él, nos divertíamos mucho cuando hacía Cristina con él, así que es un amigo y le estoy muy agradecido por todo lo que significa y significó en mi carrera. Es un honor estar en el gran show de la televisión argentina", sentenció.