¿Martín Bossi entra al programa de Susana en reemplazo de Midachi? La palabra del humorista

A casi un mes del debut de Susana Giménez, los Midachi ya no seguirán en el programa de la diva. Desde el próximo domingo el trío humorístico ya no estará en pantalla.

Midachi tenía un contrato firmado para los primeros cuatro programas. Y ahora, Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato tienen planificada una extensa gira por Uruguay y el interior del país, que arranca el 10 agosto con Midachi Kindon, por lo cual se les dificulta seguir con Susana.

Pese a la interna que hay con Antonio Gasalla y Fátima Florez, desde Telefe aclararon que no existe ninguna molestia de Giménez con Midachi. Es más, el viernes pasado la diva cumplió con su promesa y fue a ver el show al teatro Ópera, donde se fotografió con ellos.

Lo cierto es que tras conocerse esta información, se dijo que Martín Bossi entraría en reemplazo de Midachi. En diálogo con este portal, el imitador negó esa posibilidad: "Sobre la noticia, nada que ver. Yo no hablé con nadie. Creo que Alejandro Verouttis, mi prensa, está manejando para que vaya al programa como invitado y no hacer nada. A mí me encanta ir a charlar con Susana, me parece una grande. Siempre voy todos los años a charlar con ella, sobre el espectáculo que estoy haciendo, 'Bossi Master Show', en el Astral. En mi caso tampoco haría televisión porque la verdad es que el espectáculo que hago es muy exigente y no me da para otra cosa".

Y luego agregó: "En octubre termino el teatro Astral y me voy un mes y medio afuera. Así que estoy preparando material para laburar afuera. Pero no hay ninguna propuesta para hacer televisión acá, ni está en mis planes para este año. Me encantaría por supuesto, estar con Susana sería un lujo, pero hace nueve años que yo ya no hago tele. Voy de visita porque me encanta, pero hacer teatro y tele juntos es una locura, por el tipo de espectáculo que hago".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino