Martín Amestoy vuelve a apostar al amor: "Me bancó a muerte y eso me emociona"

Martín Amestoy vuelve a apostar al amor. Está saliendo con una joven de 26 años, a quien conoció hace unos meses por medio de gente en común.





El ex de Silvina Escudero dialogó en exclusiva con PrimicasYa.com y contó cómo nació la relación después de estar dos años soltero.





"Estuve en España tres meses trabajando con el fútbol y antes de irme empecé a hablar con esta chica por redes sociales. Es amiga de la mujer de un amigo mío. Es una chica de barrio, del Oeste como yo. Es bastante más joven de mi última relación, algo tiene que ver la edad porque vienen menos contaminada, otra cabeza, otras mañas... Yo había quedado re-contra golpeado, estuve dos años soltero después de Silvina. Había quedado mal, no quería saber nada de nada, no me duraban ni dos días las chicas que conocía, siempre les buscaba algo a las chicas para no continuar", expresó Martín.







"Llegó ella y es un diez. No me podía permitir dejarla pasar. Es dulce, es buena, compañera. Cree ella en mí más que yo mismo, me emociona. Me encontró en un momento difícil porque yo había vendido todo para invertir en el club de España. Tenía todo y después volví y había invertido todo allá. A mí me bancó a muerte y eso me emociona. No me conoció en los medios, me conoció en la peor".





"Intenté comunicarme con ella, mi abogado Fernando Burlando también y no pudo. Yo la veo mal en su carrera en este momento. Hizo una obra de teatro para niños en Mar del Plata metiendo veinte personas. Creo que artísticamente tiene potencial pero creo que la única manera que tiene de ir al Bailando es si baila conmigo". Y consultado sobre cómo se encuentra el diálogo con su ex, Silvina Escudero, Amestoy admitió:





¿Irá Amestoy al "Bailando 2017" con su ex a pesar de todo? Veremos...