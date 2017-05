Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Se filtraron en las redes sociales unos audios entre Carmen Barbieri Martín Abascal , quien formó parte del elenco de "La gran revista de Mar del Plata".









El actor y cantante dialogó en exclusiva con este medio y contó cómo fue trabajar al lado de la actriz durante el verano, donde no la pasó nada bien.





"No es una conversación telefónica de un día sino que es una sucesión de audios durante la temporada, los iba reenviando y me armaron este video donde se juntó todo. En uno de los audios hasta me promete que me va poner en la marquesina y nunca lo hizo. Fue una temporada done pasé por desajustes tanto a nivel laboral, contractual, violencia psiciológia... A veces no tenía dónde dormir", comentó Abascal.







"En ese audio me trata como quiere, hace abuso de poder. Ser jefe no habilita a que el jefe te insulte, estaba full time las 24 horas. Cuando me gané el Estrella de mar, ni siquiera con eso cambió. Fui el único premio de toda la revista y fui el único del elenco que ni salió en toda la marquesina. Antes de semana santa Carmen me termina diciendo mal agradecido. Durante toda la temporada no dije una palabra de nada. Es más, cuando subí al escenario en los Estrella de mar le agradecí el premio. Siempre tuve la ilusión de que la situación iba a cambiar. No cambió nada, hasta empeoró. Se hacia abuso de poder y psicológico constante".





"Volví de una temporada que tendría que ser éxito por ser revelación y estuve dos días triste. Un día fui a un show donde me terminé enterando que ni siquiera querían que esté en lugares importantes. La idea era que no crezca. Yo salí de un casting para la obra", argumentó.





Y añadió sobre Barbieri: "Con Carmen no se puede hablar, no hay modo. Es una persona que te habla encima. Había generado un bloqueo en mí. Una noche de diciembre, con frío, me dormí vestido, no tenía con qué taparme. Cuando llegó al teatro Carmen era una furia y me dijo: me dijeron que te andas quejando de todo... Nunca pude explicarle la situación, siempre te habla encima. Sos como una especie de esclavo para Carmen".





Sobre su situación contractual con la producción de la obra, explicó: "Me considero un tipo de palabra y prefiero no profundizar. Parte del acuerdo era promoción, publicidad y nada.... Me tenían escondido. Igual lo que acordamos de palabra lo cumplió, en su momento acepté eso".