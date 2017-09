Marley se aleja de los realitys: "Tenía muchas ganas de hacer un programa de entretenimientos"

El próximo domingo, a las 20.30, Marley estrena en Telefe "The Wall" Construye tu vida, un nuevo formato de juegos éxito en todo el mundo.

"The Wall" Construye tu vida es un concurso de preguntas y respuestas en el que podrá ganar más de dos millones de pesos. En diálogo con PrimiciasYa.com, el conductor contó detalles de cómo será su nuevo programa.

¿Cómo vivís la previa al estreno de "The Wall"?

Me da mucha ansiedad. Siempre un programa es muy buena energía. Este es un programa que me encanta. Venía viendo las versiones de Europa y de USA y me encantaban, así que estoy súper contento de poder hacerlo. Es un programa que tiene altibajos de emociones todo el tiempo porque hay muchísima plata en juego: se pueden ganar más de dos millones de pesos. Se viven emociones muy fuertes.

Volves al rubro entretenimientos después de "Minuto para ganar" y "La nave de Marley", ¿vas a extrañar los realitys?

No, tenía muchas ganas de hacer un programa de entretenimientos. Me gusta ir variando el tipo de programas. Y la verdad es que ya extrañaba la energía que se vivía en "Minuto para ganar", cuando había tanta plata en juego y había gente que se llevaba $100.000 o medio millón. Es indescriptible lo que se vivía porque mucha de esa gente necesitaba ese dinero para proyectos importantes que es lo que pasa también en "The Wall" y al estar con las participantes en el escenario, sentís esa energía y te compenetras con cada situación.

Embed Un muro,

12 metros de altura,

Una pregunta,

Una respuesta,

Podes ganar 2 millones de pesos!

ESTE DOMINGO 20.30hs llega THE WALL por @telefe





¿Cuál será el atractivo principal de este ciclo a diferencia de los otros que has hecho?

"The Wall" es una pared inmensa que tiene más de 12 metros de altura y tiene premios impresionantes. Imagínate que una solo respuesta puede llegar a valer $600.000. En el juego, los participantes, se pueden ganar más de 2 millones de pesos, realmente les cambia la vida. La pared no solo puede darte mucho dinero si no también quitarlo de un segundo a otro, por eso las emociones que se viven en este ciclo son muy fuertes.

¿Crees que hoy faltan programas de juegos en la TV?

Sí, no hay tantos en estos momentos. Está el del "Chino" Leunis que está muy bueno. En el Trece está el de Iván, Pasapalabra, pero no hay demasiados. A mí particularmente, estos programas, me divierten. Y como conductor me encanta formar parte de este programa que es un éxito en todo el mundo.

¿Tenes alguna cábala para minutos antes de salir al aire?

No, no soy tan cabulero. Me voy plegando a las cábalas de los participantes en el momento del juego. Me sucede en ese momento, me dan ganas de apostar como ellos y la energía que ellos trasmiten para que puedan llevarse mucho dinero.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

