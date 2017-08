Marixa Balli: "No fue un vestuario hecho con dedicación, me imaginé otra cosa"

Marixa Balli se presentó en el "Bailando 2017" para llevar adelante la salsa de a tres junto a la Bomba Tucumana y su bailarín. El martes por la noche,se presentó en elpara llevar adelante la salsa de a tres junto a lay su bailarín.





Esta fue la performance de la "Reina de la Salada ":

Ángel de Brito, "Los Ángeles de la mañana", informaron que la empresaria no se sintió cómoda con el vestido que le dieron para la pista. Pero en el ciclo de, "", informaron que la empresaria no se sintió cómoda con el vestido que le dieron para la pista.





PrimiciasYa entrevistó a la morocha sobre el tema y confirmó que no estuvo a gusto: "No es que la pasé mal, pero pensé que me iban a poner algo con plumas, con más onda. No es que no me gustó el traje, no me quedaba bien al cuerpo, me sentía muy cuadrada y no me beneficiaba".





"Me hubiese gustado un vestido de tul elastizado con unas plumas divinas... Me imaginé otro traje y cuando encontré ese de flecos, me quedé muda. La pasé bien, simplemente me hubiese gustado otro vestuario. Pero ningún problema", agregó.







Para cerrar, confirmó: "A la Bomba tampoco le gustaba... No fue un vestuario hecho con dedicación. Pero todo bien, lo disfruté. Aunque me hubiese gustado otra ropa, nada más".





¿Habrá respuesta por parte de la producción?