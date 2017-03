Mario Pergolini habló del recital del Indio en Olavarría: "Esto no es Cromañón"

Pero el mote de "histórico" no terminó siendo por lo agradable del evento, sino por lo trágico: hay hasta el momento dos muertos y varios internados en grave estado debido al colapso en el predio La Colmena, donde habrían asistido 400 mil personas.

No habló de la culpa del Indio, aunque afirmó: "No puede salir a decir (el Indio) que están diciendo cualquier cosa en los medios, no tendría que haber sido la primera avanzada de argumentos".

“Esto no es Cromañón, no tiene ni cerca que ver con Cromañón. Tenemos un problema muy grave con el consumo de alcohol, cada vez es más grave cómo se esta bebiendo. Ahí necesitamos más control, no se puede pasar a un show en pedo“.

Para cerrar, manifestó: “El autocontrol entre las masas no funciona y menos cuando hay alcohol y la pauta es cuidarse con sus propias reglas. Las grandes masas no se pueden cuidar sola, eso no funciona”, continuó Mario, y agregó: “La música no mata. Alguien tenía que haber controlado la organización. Para el indio esto es un momento de quiebre, capaz que hasta acá llegó“.