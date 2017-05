Mario Pergolini criticó a los actores que defienden al INCAA: "Pecan de pelotudos"

El spot, basado en un texto del prestigioso director Luis Puenzo, lo realizó la Asociación de Directores de Cine PCI y contó con la participación de actores de la talla de Leo Sbaraglia Dolores Fonzi , Natalia Oreiro, Gustavo Santaolalla y Graciela Borges , entre muchos otros.





Sobre este video, Mario Pergolini fue muy duro: "Le soy sincero, la verdad es que ya pecan de pelotudos, por decírselos con cariño. A muchos de ellos los conozco. Aparecen en el video diciendo lo que no está pasando. Siguen inventando una cosa que no está sucediendo", comenzó su editorial que puede escucharse completa en el video que acompaña esta nota.





El video que grabaron los actores en defensa del INCAA

Embed



"Ayer (José) Crettaz, el periodista de La Nación, hace un desglose muy interesante de por qué lo que dicen los actores sobre lo del INCAA no es cierto. ¿Está intervenido? No, no está intervenido. (Y están) las declaraciones de su vicepresidente en las que dice que no hay ningún tipo de intervención, ni la va a haber; no hay nada que lo diga. ¿Hay una ley que habla de financiamiento? No hay ninguna, ninguna en proyecto, ninguna en preparación. Dicen que hay que modificar la ley de cine, no está en los borradores, no existe, no hay nadie que lo haya dicho", continuó su descargo Mario Pergolini.





Embed















El escándalo que rodea alsumó una nueva voz:. El conductor habló en su programa de radio en "Vorterix" sobre el video que grabaron actores, directores y demás integrantes del mundillo del cine nacional.